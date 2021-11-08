نادر السيد : أطالب الزمالك بتجميد بن شرقي.. انظروا إلى بوجبا

طالب نادر السيد حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق بتجميد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الفترة القادمة بعد رفضه تجديد عقده.

وقال نادر السيد عبر برنامج البريمو بقناة ten إن بن شرقي ليس افضل من بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يتم الإبقاء عليه بديلاً لرفضه التجديد.

وأشار إلى أن الزمالك يحتاج إلى حسم قراره في المرحلة القادمة.

وحقق الأهلي فوزا تاريخيا على الزمالك بنتيجة (5-3) في مباراة الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز التي احتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري طفيف.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

الأهلي تقدم بثلاثية عن طريق أبو جبل في مرماه، وعلي معلول في الدقيقة 20 ومحمد شريف في الدقيقة 25، قبل أن يقلص مصطفى فتحي الفارق بهدف في الدقيقة 51 ليرد الأهلي بالرابع والخامس عن طريق أليو ديانج في الدقيقة 53، ومعلول في الدقيقة 65، ليسجل الزمالك هدفي تقليص الفارق عن طريق زيزو في الدقيقة 80 وبنشرقي في الدقيقة 90، لتشهد القمة تسجيل 8 أهداف.