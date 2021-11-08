توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 8 /11 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 11/8 /2021 .
برج الحمل
مهنيا واجتماعيا:عليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب، وامل بدقة.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك و التحكم انفعالاتك.
برج الثور
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة والانطلاق مع الأهل والأحباب ولقاءات واعدة معهم.
مهنيا: رغم الضغوط.. تنفتح اليوم على مناطق جديدة وقد تكتشف معلومات مهمة.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: ستتمكن قريبا من علاج مستجدات مهنية ومالية.
عاطفيا: تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتصلح علاقتك به
برج السرطان
مهنيا وماليا: اليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهّل.
عاطفيا: كن هادئا مع من تحب أو مع مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان
برج الاسد
مهنيا: القمر في منزلك السادس يضع على عاتقك الكثير لتنجزه، وتتألق موهبتك في إدارة ما عليك من واجبات.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الكواكب بألا تبالغ اليوم في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما
برج العذراء
عاطفيا: فينوس بمنزل الحب تجعلك تنعم براحة البال واليسر في علاقتك بمن تحب.
مهنيا: يعمل لصالحك.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة
برج الميزان
عاطفيا: ستنعم براحة البال واليسر في علاقتك بمن تحب.
مهنيا: لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم بنفسك وصحتك، ومع ذلك من الممكن أن تستمتع بالحب.
مهنيا واجتماعيا: انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع والمستجدات بهدوء، ورغم الضغوط تستطيع أن تحقق تطورا.
برج القوس
عاطفيا وعائليا: اقتران فينوس مع القمر يدفعك للتعامل بكرم مع من تحب وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يزيد من شعبيتك ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب
برج الجدي
مهنيا وماليا: قد تكون هناك مفاوضات أو أعمال تتطلب منك حنكة ودراسة تفاديا للأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعمل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: تميل للتأمل في صمت، فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر ولا تتحدث عن حياتك الشخصية!
مهنيا وعائليا:ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تؤثر في الطرف الآخر وتحسن التصرف وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.
مهنيا وماليا: برجك يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.