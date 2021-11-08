عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حلمي: يجب وضع بن شرقي في حجمه الطبيعي .. الزمالك أكبر من أي أحد

بن شرقي
بن شرقي

قال محمد حلمي مدرب الزمالك السابق، إن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أظهر شخصية قويه خلال المباريات الماضية.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال حلمي خلال تصريحات على قناة "الشمس" لبرنامج "البلدوز": "استبعاد زيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب مفاجأة بالنسبة لى، وعمومًا كيروش أظهر شخصية قويه خلال المباريات الماضية".

وعن عدم التجديد للمغربى أشرف بن شرقي، أوضح: "الزمالك أكبر من أي أحد، لا بد من عدم الحديث عن اللاعبين بشكل مبالغ فيه وإعطائهم أكبر من حجمهم الطبيعي".

وحول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قال: "الفريقان أديا مباراة مفتوحة، وهذا الأمر غريب، الجميع لا يتحدث عن المدرب الفرنسي كارتيرون وإذا كان يتواجد مدرب مصري كان النقاد والجماهير ذبحوه".

وأردف: "عقوبة شيكابالا ظالمة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، هناك بعض التصريحات المتضاربة في تلك الأزمة، ومسؤولو الجبلاية لم يقوموا باستدعاء اللاعب للتحقيق معه".

محمد حلمي الزمالك كارلوس كيروش منتخب مصر كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

شمعة تنهي حياة توأم بشكل مأساوي

السبب غير فني.. إبراهيم سعيد يكشف سر استبعاد طارق حامد من منتخب مصر

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين .. تعرف عليها وكيفية الوقاية منها

فورد برونكو تحصل على ترقيات مذهلة من RTR .. فيديو وصور

آخر تطورات مصير كهربا فى الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ