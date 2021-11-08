محمد حلمي: يجب وضع بن شرقي في حجمه الطبيعي .. الزمالك أكبر من أي أحد

قال محمد حلمي مدرب الزمالك السابق، إن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أظهر شخصية قويه خلال المباريات الماضية.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال حلمي خلال تصريحات على قناة "الشمس" لبرنامج "البلدوز": "استبعاد زيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب مفاجأة بالنسبة لى، وعمومًا كيروش أظهر شخصية قويه خلال المباريات الماضية".

وعن عدم التجديد للمغربى أشرف بن شرقي، أوضح: "الزمالك أكبر من أي أحد، لا بد من عدم الحديث عن اللاعبين بشكل مبالغ فيه وإعطائهم أكبر من حجمهم الطبيعي".

وحول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قال: "الفريقان أديا مباراة مفتوحة، وهذا الأمر غريب، الجميع لا يتحدث عن المدرب الفرنسي كارتيرون وإذا كان يتواجد مدرب مصري كان النقاد والجماهير ذبحوه".

وأردف: "عقوبة شيكابالا ظالمة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، هناك بعض التصريحات المتضاربة في تلك الأزمة، ومسؤولو الجبلاية لم يقوموا باستدعاء اللاعب للتحقيق معه".