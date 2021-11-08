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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تعلن عن مسلسل رمضاني من بطولتها.. شاهد

مي كساب
مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، صورة جديدة برفقة فريق عمل مسلسلها القادم ،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت معلقة من خلال الصورة: "الحمد لله رب العالمين مضيت النهارده مسلسلي رمضان 2022 فكره وتأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد والي محمد صلاح خطاب إبراهيم صابر علاء حسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي إنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياه مها سليم، شكرا من قلبي جمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطو يارب إدينا من كرمك وفضلك".

 

وكانت قد نشرت الفنانة مى كساب، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ترد فيه على الشائعات التى خرجت منذ قليل عن طلاقها من زوجها المطرب اوكا. 

وقالت مي كساب: “بطلوا رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر #نقيب_الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”. 

 

وأضافت مى كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير.. اتقوا الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلوا علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.

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