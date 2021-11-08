إغلاق طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بسبب الشابورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة، وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات، منعًا لوقوع حوادث

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كما رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، بالاضافه الي إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، و التدخل السريع لحماية أرواح المواطنين.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب انعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

