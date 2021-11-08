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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

نيللى
نيللى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال مؤتمر صحفى أمس ، منح الفنانة الكبيرة نيللى، جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ 43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة والهامة.

نيللى تعد واحدة من اهم الفنانات اللاتى قدمن الفوازير ، حيث تمكنت من تحقيق نجاح من خلالها لمدة 20 عاماً  كان ابرزها صندوق الدنيا، عالم ورق، الخاطبة، عروستي، وبلغ عدد اعمالها خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 188 عملاً ما بين المسرح والسينما والتليفزيون .

نيللى 

محطات فى حياة نيللى :

قدمت نيللى اخر أعمالها السينما منذ ما يقرب من 26 عاماً وتحديداً عام 1995 ، وهو فيلم قط الصحراء والذى شاركت فى بطولته كل من احمد رمزى ويوسف منصور .

إما أول عمل سينمائى لنيللى فكان عام 1953 من خلال فيلم الحرمان والذى ظهرت من خلاله كطفلة ، وشاركت فى بطولته عماد حمدى وزوز ماضى . 

تم إختيار فيلم واحد فقط لنيللى ضمن قائمة   ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦ فى مئوية السينما المصرية (1896-1996) ، وهو الرجل الذى فقد ظله ١٩٦٨ .

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

القاهرة السينمائي يكرم النجمة نيللي بجائزة الهرم الذهبي

نيللى 

شاركت الفنانة نيللى فى عشرات الاعمال السينمائية منها بيت الطالبات، أجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال " ، ولكن هناك العديد من المحطات الهامة فى مشوارها الفنى لعل ابرزها فيلم الغول مع وحيد حامد و طائر الليل الحزين، بالإضافة الى الفيلم التيلفزيونى أنا وانت ساعات السفر ، والذى تعاونت فيه مع وحيد حامد إيضاً ويحيى الفخرانى .

يشار إلى أن نيللي، فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة؛ إذ أن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها "الطفلة المعجزة"، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلية.

وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل.

نيللى 

 

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

 

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