وقع من الدور الـ22.. التحقيق فى واقعة سقوط عامل أثناء تنظيف زجاج فندق قصر النيل

باشرت النيابة العامة التحقيق فى واقعة سقوط عامل من الطابق الـ 22 بأحد الفنادق المطلة على النيل بدائرة قصر النيل، ليلقي مصرعه وذلك أثناء قيامه بأعمال تنظيف الزجاج الخارجي للفندق ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد سقوط عامل ووفاته بمنطقة قصر النيل.

على الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث القسم إلى المكان، وتبين أثناء قيام عامل بعمليات تنظيف الزجاج الخاص بالفندق سقط من الطابق الـ 22 ولقى مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم ، وصرحت النيابة بتسليم الجثة لذويها لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث .