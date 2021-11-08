عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: 6 أهداف أساسية وراء إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان عن البدء فى تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى لجامعة حلوان  تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف  الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي . 

 

وذلك في ظل قيام الدولة بجهود عالية لإحداث طفرة في مجال البحث العلمي وفي ظل وجود ضرورة لترشيد الأنفاق، ما يولد أهمية كبرى لتضافر الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانيات.

 

ويسعى مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ليكون هذا الجهد تمهيدا لتطبيقه بشكل شامل وضم الجامعات اليه من خلال لائحة موحدة للتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية والجامعات لعمل نواة لشبكة قومية للبحث العلمى والإبداع، لتوطين تكنولوجيات متميزة، وبنوك الافكار تمكن المنتجات المصرية من التنافس والتميز في السوق العالمي، وسيتم اقامة العديد من الفعاليات التى تستفيد من مخرجات المنصة وتدفع البحث العلمى بالجامعة ومواكبة المحاور التى تهتم بها الدولة مثل الذكاء الاصطناعي و بنك البلازما والتحول التكنولوجى وتوطين الصناعات وحياة كريمة والابداع الرقمى.

txt

جامعة حلوان: نعمل على الاستفادة من مقومات البحث العلمي

و تشمل أهداف مجمع البحث العلمى بجامعة حلوان ما يلى : 


• رسم خريطة لإمكانيات ومقومات البحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة البحثية
• إنشاء لوحة القيادة الرقمية لجامعة حلوان لدعم متخذى القرارات لزيادة الجدوى من تمويل البحث العلمى
•  نافذة ضرورية لتبادل وتكامل الخبرات والمعلومات الامكانيات بين الجامعات
• تسويق جامعة حلوان كمركز للبحث و التطوير للشركات العالمية بما لديها من باحثين ذوى كفاءة عالية.
• اقتراح مراكز بحثية جديدة تركز على التخصصات المستقبلية معتمدة على تخصصات الباحثين
• توفير معلومات واحصاءات ونشر تقارير وبحوث ودراسات استشرافية وتحليلية

البحث العلمي الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان المراكز والمعاهد البحثية

ترشيحاتنا

بمشاركة مندوب مصر الدائم.. "الاتحاد الإفريقي" يعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في شمال إثيوبيا

التنمية المحلية: 4 حركات تغيير لقيادات المحليات خلال 11 شهرا لتغيير 47 قيادة

" خريجي الأزهر " تناقش مفاهيم الهجرة في سلسلة ندوات للطلاب الوافدين

التنسيق الحضاري يمثل مصر في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بتونس

إعفاء رئيس مركز فاقوس ونائبيه من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق في الشرقية

إسكان النواب: ارتفاع مرتقب في أسعار العقارات بنسبة 15%.. تعرف على الأسباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

البلاك فرايدي .. عقوبة العروض الوهمية تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه

الرئيس السيسي : سيادة القانون أساس الحكم .. والعدل أسمى القيم الإنسانية

خاص .. مرتضى منصور لن يعود للزمالك قبل الانتخابات

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

فيديو

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ