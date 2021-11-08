جامعة حلوان: 6 أهداف أساسية وراء إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمي

أعلن مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان عن البدء فى تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى لجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي .

وذلك في ظل قيام الدولة بجهود عالية لإحداث طفرة في مجال البحث العلمي وفي ظل وجود ضرورة لترشيد الأنفاق، ما يولد أهمية كبرى لتضافر الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانيات.

ويسعى مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ليكون هذا الجهد تمهيدا لتطبيقه بشكل شامل وضم الجامعات اليه من خلال لائحة موحدة للتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية والجامعات لعمل نواة لشبكة قومية للبحث العلمى والإبداع، لتوطين تكنولوجيات متميزة، وبنوك الافكار تمكن المنتجات المصرية من التنافس والتميز في السوق العالمي، وسيتم اقامة العديد من الفعاليات التى تستفيد من مخرجات المنصة وتدفع البحث العلمى بالجامعة ومواكبة المحاور التى تهتم بها الدولة مثل الذكاء الاصطناعي و بنك البلازما والتحول التكنولوجى وتوطين الصناعات وحياة كريمة والابداع الرقمى.

و تشمل أهداف مجمع البحث العلمى بجامعة حلوان ما يلى :



• رسم خريطة لإمكانيات ومقومات البحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة البحثية

• إنشاء لوحة القيادة الرقمية لجامعة حلوان لدعم متخذى القرارات لزيادة الجدوى من تمويل البحث العلمى

• نافذة ضرورية لتبادل وتكامل الخبرات والمعلومات الامكانيات بين الجامعات

• تسويق جامعة حلوان كمركز للبحث و التطوير للشركات العالمية بما لديها من باحثين ذوى كفاءة عالية.

• اقتراح مراكز بحثية جديدة تركز على التخصصات المستقبلية معتمدة على تخصصات الباحثين

• توفير معلومات واحصاءات ونشر تقارير وبحوث ودراسات استشرافية وتحليلية