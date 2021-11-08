إعفاء رئيس مركز فاقوس ونائبيه من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إيقاف عباده محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس ونائبيه ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات ومشرف المنطقة عن العمل واعفائهم من مناصبهم واحالتهم للتحقيق وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتقاعس عن تنفيذ قرارات لإزالة الصادرة للمباني المقامة بالمخالفة وعدم متابعه أعمال البناء المخالف في نطاق مدينه فاقوس وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعه لمرتكبيها .

جاء ذلك بعد اطلاع المحافظ على تقرير لجنه المتابعه الميدانيه والمختصه بالمرور والتفتيش على المخالفات البنائية بنطاق المحافظة حيث أفاد التقرير بتعدد حالات البناء المخالف بمدينة فاقوس دون رقابة أو ردع من مجلس المدينة ..

وعلى الفور توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدينة فاقوس يرافقه الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والسيد اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية للتأكد والمعاينه على الطبيعة لما جاء في تقرير المتابعة الميدانية ليترأس المحافظ حملة إزاله مكبرة بمركز ومدينه فاقوس بالتعاون مع قوات الشرطه لإزاله المباني والأدوار المخالفه بالعقارات المقامة بدون ترخيص والأخرى الصادر لها قرارات إزالة المخالفه.

واصدر المحافظ قراراً بإيقاف رئيس مركز فاقوس ونائبيه ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات واعفائهم من مناصبهم واحالتهم للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتشديد علي تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمباني المخالفة تطبيقا لسيادة القانون وردعا للمخالفين.

كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنه من إدارتي الشؤون الهندسية والقانونية بالديوان العام لفحص ومراجعة الرخص الممنوحة للمباني بالمدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القانون

وقال المحافظ أن غياب رقابه المسؤول التنفيذي وعدم متابعته المستمرة للشارع أدي إلى قيام المواطنين بمخالفة القانون وإقامة مباني مخالفة , مؤكداً علي ضرورة التصدي لكافة اشكال التعديات المخالفة للقانون.

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