لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 113 موظفا للتحقيق في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة 113 موظفا للتحقيق في البحيرة

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الخدمية والصحية أسفرت عن إحالة كل من 99 من العاملين بالمستشفى العام بالمحمودية من أطباء و إداريين للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 14 من العاملين بالوحدة الصحية بالقراد حي بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.