توصيل الغاز الطبيعي لمنازل بئر العبد بعد الانتهاء من شبكات الصرف

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمدينة بئر العبد.

وبحث شوشة في لقائه اليوم الأحد، مع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس ادارة الشركة الحديثة للغاز الطبيعى والعضو المنتدب ( بحضور المهندس محمد اسماعيل عضو مجلس النواب ومدير عام المشروعات بالشركة ، وأحمد سلطان مدير فرع الشركة بشمال سيناء ) توصيل الغاز الطبيعى الى منازل المواطنين ببئر العبد فور الانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ببئر العبد , وكذا امكانية اقامة 3 محطات غاز طبيعى لتمويل السيارات ببئر العبد .

إعادة الشىء لأصله

كما طالب المحافظ ،الشركة بسرعة الانتهاء من توصيلات الغاز الطبيعى واعادة توصيلها في المحاور الجديدة لتطوير مدينة العريش الجارى العمل بها .. مع اعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من عمليات توصيل الغاز الطبيعى الى منازل المواطنين بالعريش .

