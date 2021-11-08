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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة خادمة الفنانة نادية الجندي للمحاكمة بعد سرقة مجوهراتها

الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي

 أحالت نيابة شمال الجيزة، خادمة الفنانة نادية الجندي وشريكها، لمحكمة الجنح بتهمة سرقة مجوهرات ماس من فيلتها. 


وكشفت التحقيقات أن الخادمة سرقت المصوغات أثناء التنظيف بمساعدة شريك آخر، وكانت المسروقات عبارة عن ساعة ذهب وخاتمين ألماظ. 


ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السرقة حيث تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات. 


وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة وتدعى "ز" سرقت مصوغات ذهبية، بمساعدة شريك لها ويدعى "م"، ولاذا بالفرار إلى الإسكندرية.


وكانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية وماسية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.


وبعمل التحريات تبين أن الخادمة سرقت المجوهرات من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار.


وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث أشارت التحريات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها. 


وتوصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة. 


ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في إلقاء القبض على المتهمة التي ارشدت عن المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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