نداء عاجل من إيران لـ السعودية بشأن موسم الحج

قال عبدالفتاح نواب، ممثل المرشد الأعلى الإيراني في شؤون الحج ومسؤول بعثة الحجاج الإيرانية، إن بلاده طلبت من السعودية الأخذ بعين الاعتبار حق إيران كاملا في الحج.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الحكومية إن "السعودية تعتزم إقامة مراسم الحج لهذا العام بحضور 60 ألف حاج إلا أنها وضعت الكثير من القيود لإقامة هذه المراسم".

وأشار نواب إلى أن كلفة حج التمتع تتراوح بين 3000 و3500 دولار وحج العمرة بين 1500 و1600 دولار".

وأوضح المسؤول الإيراني أن "السعودية فرضت ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات بنسبة 15% وهي نسبة كبيرة بالنسبة للحجاج الإيرانيين".

وقال نواب إن السعودية حددت العدد لحج العام الجاري بـ 60 ألفا منهم 15 الفا (25%) للسعودية نفسها و45 ألفا (75%) لدول العالم الإسلامي كلها ونحن نحتج على هذه النسب.

ولفت إلى أنه وفق تقسيم الحصص الذي كان متبعا سابقا فقد كانت حصة إيران 1 إلى 20 من إجمالي عدد الحجاج المخصص للدول الإسلامية أي 1 من 20 من 45 ألفا لحج العام الجاري.