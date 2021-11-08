رواد النيل: المبادرة نجحت في معالجة معوقات الوصول للمعرفة والتمويل

قال الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية، إن المبادرة تسهم في بناء الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات تطوير الأعمال في مصر.

وأضاف “حسني”، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم دعم رواد الأعمال من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مختلف المجالات وللعديد من الجهات من بينها البنوك ومراكز الشباب.

وأوضح أن الخدمات التي قدمتها مراكز تطوير الأعمال، ساهمت في معالجة معوقات الوصول للمعرفة والتمويل، باعتبارهما من أكبر التحديات التي تواجه الراغبين في إقامة مشروعات خاصة، وأيضا مساعدة المشروعات القائمة على التوسع والنمو ومعالجة المشكلات التي قد تواجهها لتحسين أدائها المالي والفني.

وأكد أن الخدمات المقدمة من مراكز تطوير الأعمال كان لها تأثيرها المباشر على المستفيدين منها وانعكست على صقل مهاراتهم في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمساعدة في إعداد و مراجعة دراسات الجدوى فقد شملت أيضا التثقيف والتوعية بمحتوى وأهمية ودور دراسات الجدوى وخطط ونماذج العمل في نجاح المشروع.