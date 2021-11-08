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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس: كورونا تسبب في جفاف المشاعر الإنسانية.. فيديو

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال  البابا  تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان يقوده فكره، ومسئولة بناء الإنسان والتوعية تقع على كل المؤسسات التعليمية والدينية.

 

وأضاف البابا تواضروس في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "علينا وضع فكر جيد للإنسان كي يعيش حياته بصورة جيدة".

 

وتابع البابا تواضروس: " يجب زرع الأفكار الجيدة في نفوس الشباب في المجتمع، وبعد جائحة كورونا نحتاج إلى النظر بشكل جديد إلى حياتنا".


واستطرد البابا تواضروس: "كورونا تسببت في جفاف بالمشاعر الإنسانية نتيجة التباعد الاجتماعي".


ولفت البابا تواضروس إلى أن مجتمعاتنا محافظة ونقية والعالم يتحدث عن الكثير من القضايا التي لا تتوافق معنا، وهناك مسئولة مضاعفة، وعلينا نشر الأفكار الجيدة".

تواضروس البابا تواضروس بيت العائلة مصر اخبار التوك شو

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