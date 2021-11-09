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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021، استقرارا بمنتصف التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع " ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 898 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 786 جنيها لجرام الذهب الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو674 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 524 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  27,937 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,288 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  898,286 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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