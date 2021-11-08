ممثل شهير يدعو لوجود ضابط شرطة خلال التصوير

دعا الممثل الشهير أليك بالدوين إلى وجود إجباري لضابط شرطة عند تصوير مسلسلات تليفزيونية أو أفلام، وذلك بعد تورطه في قتل مديرة تصوير فيلمه "رست" Rust خلال إطلاق رصاص اتضح فيما بعد أنه حقيقي.

وكتب أليك بالدوين Alec Baldwin على حسابه بموقع "إنستجرام" أنه يأمل في رؤية ضابط شرطة لمراقبة أمان الأسلحة داخل استديوهات هوليوود.

وتابع أن "كل مسلسل تليفزيوني أو فيلم يستخدم أسلحة سواء حقيقة أو غيرها، يجب أن يكون هناك ضابط شرطة في موقع التصوير يتم التعاقد معه من قبل الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد".

وكان بالدوين في قلب الجدل الدائر في مجال السينما حول استخدام الأسلحة النارية الحقيقية في مجموعات بعد إطلاق طلقة حية من مسدس كان يحمله في مجموعة "Rust" الشهر الماضي مما أدى إلى وفاة المصورة السينمائية هاليانا هاتشينز Halyna Hutchins.

تحقق السلطات في "سانتا في" في كيفية ظهور طلقة حية مشتبه بها في السلاح الناري، الذي أعلن مساعد المدير أنه آمن، وفقا لوثائق المحكمة.

أليك بالدوين ومديرة التصوير

وتوقف العمل في الفيلم منذ الحادث، وقال بالدوين إنه من المتحمل ألا يكتمل العمل في الفيلم ذي الميزانية المنخفضة.

في الأسابيع التي تلت إطلاق النار، تحدث العديد من أفراد الطاقم السابقين عن البيئة غير الآمنة في الموقع.

أليك بالدوين

وانسحب لين لوبر، الذي يعمل كمساعد أول في تصوير الفيلم، قبل يوم من الحادث المروع حيث يعمل الموظفوم أكثر من طاقتهم، ولم يتم اتخاذ تدابير كورونا بشكل مناسب، كما أن تأمين الأسلحة كان ضعيفا.