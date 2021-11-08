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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استدعاء 6 من مساعدي ترامب للتحقيق في اقتحام الكابيتول

صدى البلد

أصدرت لجنة تحقق في تمرد الكابيتول في 6 يناير، مذكرات استدعاء لستة من مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذين شاركوا في جهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020، مما زاد من تصعيد تحقيق اللجنة في أصول الهجوم العنيف.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال رئيس اللجنة، النائب عن ولاية ميسيسيبي، بيني تومسون، في بيان يوم الإثنين، إن اللجنة كانت تطالب بشهادة ووثائق من مسؤولي حملة ترامب السابقين وغيرهم ممن وضعوا إستراتيجيات حول كيفية وقف التصديق على انتصار بايدن في ما يسمى بـ"غرفة الحرب" قبل الحصار.

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وقال تومسون إن اللجنة أصدرت مذكرات استدعاء إلى ويليام ستيبين، مدير حملة إعادة انتخاب ترامب لعام 2020؛ جيسون ميلر، كبير مستشاري الحملة. أنجيلا ماكالوم، مساعدة تنفيذية وطنية للحملة؛ جون ايستمان، محامٍ نصح الرئيس السابق؛ مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب الذي تحدث مع ترامب قبل التمرد؛ وبرنارد كيريك، الذي تقول اللجنة إنه دفع ثمن غرف الفنادق التي كانت بمثابة مراكز قيادة قبل 6 يناير.

وقال تومسون في بيان:"في الأيام التي سبقت هجوم السادس من يناير، قاد أقرب حلفاء ومستشاري الرئيس السابق حملة تضليل حول الانتخابات وخططوا لطرق لوقف فرز أصوات الهيئة الانتخابية. تحتاج اللجنة المختارة إلى معرفة كل التفاصيل حول جهودهم لإلغاء الانتخابات، بما في ذلك من كانوا يتحدثون في البيت الأبيض والكونجرس، وما هي الصلات التي تربطهم بالمسيرات التي تصاعدت إلى أعمال شغب، ومن دفع ثمنها بالكامل".

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