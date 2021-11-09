السلطات العراقية تحدد 3 متهمين في محاولة الاغتيال الفاشلة لـ الكاظمي

أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية حددت 3 شخصيات من ميليشيات مسلحة تقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، أنه يعرف المتورطين بمحاولة اغتياله الفاشلة، متعهدا بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وبحسب "سبوتنيك"، قال الكاظمي إن سلطات بلاده تعرف المتورطين بمحاولة اغتياله جيداً، وتعهد بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ومواصلة ملاحقة الفاسدين.

إلى ذلك، نشرت قناة "روسيا اليوم"، تفاصيل نتائج التحقيقات الأولية لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي تعرض لها أمس الأحد.

وقالت "روسيا اليوم"، إن خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية وجهاز المخابرات الوطني، وجدوا أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت الكاظمي، ذاتها التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأمريكية.