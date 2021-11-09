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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات العراقية تحدد 3 متهمين في محاولة الاغتيال الفاشلة لـ الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية حددت 3 شخصيات من ميليشيات مسلحة تقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

 

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، أنه يعرف المتورطين بمحاولة اغتياله الفاشلة، متعهدا بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 

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رئيس وزراء العراق يفجر مفاجأة: نعرف المتورطين في محاولة اغتيالي

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وبحسب "سبوتنيك"، قال الكاظمي إن سلطات بلاده تعرف المتورطين بمحاولة اغتياله جيداً، وتعهد بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة ومواصلة ملاحقة الفاسدين.

 

إلى ذلك، نشرت قناة "روسيا اليوم"، تفاصيل نتائج التحقيقات الأولية لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي تعرض لها أمس الأحد.

 

وقالت "روسيا اليوم"، إن خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية وجهاز المخابرات الوطني، وجدوا أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت الكاظمي، ذاتها التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأمريكية. 

رئيس وزراء العراق السلطات العراقية مصطفي الكاظمي العراق داخلية العراق

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