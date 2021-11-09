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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء بمقدار جنيه للكيلو، وحافظت باقي الأنواع على استقرارها، كما ارتفعت أسعار البيض البلدي بمقدار جنيه للكرتونة، واستقرت باقي الأنواع.


أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021
وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 35 و36 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021
وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 40 و41 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 41 و42 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و9.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.50 و5.75 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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