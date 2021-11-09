نشرة الرياضة.. حقيقة أزمة كهربا وموسيماني.. حسين الشحات يوافق على الانضمام للزمالك.. انتخابات المصري بدون مرشحين

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9- 11- 2021

تقام اليوم الثلاثاء 9- 11- 2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز المواجهات هي افتتاح بطولة كأس مصر .

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له

نفى حسين الشحات توقيعه لأحد الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدَا أنه أخبرهم بالتواصل مع الأهلي.



حسين الشحات يكشف حقيقة خلاف كهربا وموسيماني

أكد حسين الشحات أن كهربا علاقته جيدة بموسيماني ولا توجد أزمة بينهما.

هشام يكن: أنا الأحق بقيادة نادي الزمالك فنيا

قال هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق إنه الأحق بقيادة الفريق وأن يكون الرجل الأول فى الجهاز الفني.

هشام يكن: حسن شحاتة أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وصلاح له أسلوب مختلف

قال هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن حسن شحاتة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية.

لجنة الحكام تعلن معاقبة محمد عادل بسبب تصريح الاحتواء

قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إنه حزين من قيام الحكم محمد عادل، بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123.



إيسترن كومباني: التعاقد مع علاء عبد العال خطوة نحو البقاء في الدوري

قال باسم عادل المشرف على الكرة بنادي إيسترن كومباني، إن خطوة التعاقد مع علاء عبد العال كمدير فني مهمة وجاءت في وقت مبكر من أجل تحسين نتائج الفريق.

انتخابات المصري البورسعيدي.. لم يترشح أحد

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن المجلس الحالي، بأكمله لم يترشح في سباقات الانتخابات المقبلة.



حتحوت عن تصريحات الاحتواء: قرارات محمد عادل لم تؤثر على نتيجة القمة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التصريحات التي خرج بها الحكم محمد عادل، حول إدارته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك أثارت لغطًا كبيرا، ما جعل إدارة النادي الأهلي تعبر عن انزعاجها الشديد من تلك التصريحات.