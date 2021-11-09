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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت عن تصريحات الاحتواء: قرارات محمد عادل لم تؤثر على نتيجة القمة

هاني حتحوت
هاني حتحوت

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التصريحات التي خرج بها الحكم محمد عادل، حول إدارته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك أثارت لغطًا كبيرا، ما جعل إدارة النادي الأهلي تعبر عن انزعاجها الشديد من تلك التصريحات.

و أضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن تصريحات الحكم محمد عادل، أثارت لغطا كبيرا وتسببت في ضياع الجهود التي بذلتها لجنة الحكام طوال الفترة الماضية من أجل إسناد مباريات القمة لحكام مصريين وعدم استقدام حكام اجانب.

وأوضح هاني حتحوت، إن تصريحات الحكم محمد عادل، حول الإحتواء فسرها جمهور الأهلي بشكل سلبي، وأنها جاءت من أجل مساعدة الزمالك بعد تأخره بثلاثية نظيفة، مضيفا إن هناك العديد من الحالات التي تراها جماهير الأهلي، مثل عدم طرد المثلوثي وطارق حامد وزيزو، تعد مثالا واضحا على احتواء محمد عادل للاعبي الزمالك.

وأكد هاني حتحوت، إن قرارت محمد عادل المصيرية، لم تؤثر على نتيجة المباراة، بل إن الزمالك رغم تمكنه من تسجيل هدف ولكن الأهلي رد بهدفين، ما ينفي شبهة الاتهامات التي توجهها جماهير الأهلي للحكم محمد عادل.

هاني حتحوت محمد عادل الأهلى الزمالك

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