هشام يكن: أنا الأحق بقيادة نادي الزمالك فنيا

قال هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق إنه الأحق بقيادة الفريق وأن يكون الرجل الأول فى الجهاز الفني.

وأوضح يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أنا أحق بقيادة الفريق الأول للزمالك في منصب المدير الفني ".

وأضاف:" حصلت مع الزمالك على بطولة في عهد محمد صبري وشيكابالا".

وتابع:" أول قرار لو نجحت في انتخابات الزمالك لم الشمل بين رموز النادي".

وأكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سيترشح فى انتخابات القلعة البيضاء القادمة من أجل خدمة النادي.

واستطرد هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" سأخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة".

وواصل هشام يكن:" سنعيد الرموز للنادي مرة أخري وتجميعهم لخدمة الكيان".