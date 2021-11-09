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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تكتشف عدم تسجيل بيانات بعض الطلاب بالإحصاء الاستقراري وتتحرك لتصحيح الوضع

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بمراجعة بيانات الطلاب والفصول بالمدارس بعد اعتماد الإحصاء الاستقراري للعام الدراسي 2021 / 2022 تبين وجود عجز واضح في اعداد طلاب الصف الاول الابتدائي والأول الثانوي العام والفني مقارنة بأعداد الطلاب بهذه الصفوف بالعام الماضي ، علما بأنه قد تم ارسال ملفات إلكترونية تتضمن العجز المشار إليه على مستوى المدارس بكل مديرية تعليمية بالبريد الالكتروني الرسمي لمديري إدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري إدارات واقسام الإحصاء بالمديريات التعليمية والإدارات ، على ضرورة سرعة مراجعة الملفات واعداد تقرير عن أسباب وجود هذا العجز في البيانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات الطلاب غير المسجلين بالمدارس حتى الان على قاعدة البيانات المركزية بهذه الصفوف وإعادة اعتماد الإحصاء الاستقراري لهذه المدارس ، على أن يتم إرسال التقرير النهائي معتمدا من مديري المديريات التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في موعد غايته الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021

خطاب رسمي من التعليم للمديريات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة مركزية بالمديريات التعليمية برئاسة وكيل المديرية مكونة من مديري المراحل التعليمية بالمديرية بكافة أنواعها حسب الاختصاص ، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية ، وعضو التوجيه المالي والإداري بالمديرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف تكلف هذه اللجنة بتشكيل لجنة فرعية بكل إدارة تعليمية لمراجعة استمارات الإحصاء الاستقراري التي تم اعتمادها ونطابقها بما هو مسجل بسجلات المدارس ووفقا للواقع الفعلي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون لهذه اللجنة الحق في الاستعانة بأي من العاملين بخلاف مسئولي إدارات الإحصاء وذلك للمساعدة في انجاز العمل بسرعة والانتهاء منه بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن المخالفات التي تظهر اثناء المراجعة ، وإلزام المدارس بتصويب الأخطاء واستكمال تسجيل بيانات الطلاب غير المسجلة على قاعدة البيانات، وإنهاء اعمال اللجنة المركزية واللجان الفرعية واعداد تقرير عن نتيجة المراجعة وما تم اتخاذه من اجراءات قانونية معتمدا من مدير المديرية التعليمية ليتم إرساله إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في موعد غايته 14 نوفمبر 2021 

التربية والتعليم التعليم الاحصاء الاستقراري الطلاب عجز

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