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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم: إجراء الاختبارات الدولية لمسابقة برامج مايكروسوفت غدا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء الاختبارات الدولية الخاصة بـ المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World) غداً الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الجارى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وشاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني  في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World)، بخمسة طلاب من المدارس بمختلف المحافظات لأول مرة لتمثيل جمهورية مصر العربية فى المسابقة، بالتعاون مع شركة Certiport.

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يأتي ذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وتُعد هذه المسابقة من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم فى اختبار المتسابقين على مهارات استخدام برنامج "مايكروسوفت أوفيس".

وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 21 عاما بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 60 دولة على مستوى العالم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم اختيار الطلاب الخمسة بعد عدة تصفيات محلية، والتى اشترك بها حوالى 4000 طالب على مستوى الجمهورية، تم تدريبهم من خلال مراكز التطوير، وتحت إشراف الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ثم تصفيتهم إلى 1000 طالب تم اختبارهم اختبارات دولية، ومن ثم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية وتم استضافتهم بمعسكر لمدة ثلاث أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة اسماء هؤلاء الطلاب المشاركون وهم: 

  • الطالب محمود عماد لطفى مدرسة السباعى الرسمية لغات محافظة القاهرة
  • الطالب محمود فتحى محمد مدرسة التوفيقيه الثانوية بمحافظة القاهرة
  • الطالب زياد سامي عبدالمجيد مدرسة الشهيد إبراهيم محمد الثانوية بمحافظة القليوبية
  • الطالبة شهد سعد هنداوى مدرسة الشهيد هشام بركات بمحافظة كفر الشيخ
  • الطالب محمود طلعت الخشت مدرسة الثانوية بنين بمحافظة كفر الشيخ.
التربية والتعليم الاختبارات الدولية برامج مايكروسوفت التعليم المسابقة الدولية

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