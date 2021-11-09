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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنسانية رجل مرور.. يعبر بالأطفال وتلاميذ المدارس الطريق السريع بعد سقوط كوبري المشاة

إنسانية رجل مرور
إنسانية رجل مرور

 

لفتة إنسانية من رجل مرور بطور سيناء نالت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداولت صور لرجل مرور يقوم بإيقاف حركة المرور والعبور بالأطفال للطريق الآخر أثناء عودتهم من المدارس لمنازلهم من أجل سلامتهم.

حيث حاول الاطفال عبور الطريق السريعة لمنطقة الزهراء وخاصة بعد سقوط الكوبري المخصص للمشاة الشهر الماضي نتيجة اصطدام حفار بحافة الكوبري .


وقد أشاد المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللفتة الإنسانية وقالوا عنه أنه رجل المرور مخلص في عمله ووصفوه "بابن الأصول " واضاف آخرين أن رجال المرور بجنوب سيناء يؤدون عملهم بإخلاص و يتواجدون أمام المدارس في الميادين في الصباح الباكر لتنظيم حركة المرور .


وكان تعرض كوبري الزهراء للمشاة لسقوط نصفه نتيجة اصطدام حفار به مما ادي لمصرع ثلاث أشخاص
و  المشاة يعبرون الطريق مما يمثل خطرا علي الأطفال وخاصة تلاميذ المدارس مما اضطر إدارة المرور  بتنظيم حركة المرور  وتأمين عبور الاطفال وتلاميذ المدارس للطريق .
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انسانيه رجل مرور طورسيناء أطفال جنوب سيناء

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