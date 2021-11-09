نبأ متشائم.. الاتحاد الأفريقي وأمريكا يعلنان صراحة: وقف حرب إثيوبيا أمر شبه معدوم

عاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي إلى إثيوبيا لإجراء مزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب الأهلية في البلاد، في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الأفريقي من أن النافذة أمام حل سياسي للصراع تتضاءل بشكل قد يكون منعدمًا، وبشكل يجعل من الممكن القول إنه قد لا يحدث حل أبدًا في الوقت الحاضر بإثيوبيا، وفق ما ذكرت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

سافر جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا، بعد لقاء الرئيس أوهورو كينياتا في كينيا ، حيث من المفترض إن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وأعضاء حكومته ، إلى جانب مسئولي الاتحاد الأفريقي.



ساحة حرب كاملة

قال الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة إن هناك فرصة صغيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من خطر تحول إثيوبيا إلى ساحة حرب كاملة.

وقدم كل من مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي ، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، ومنسقة الشئون السياسية في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو، إحاطة لمجلس الأمن الدولي.

وفي حديثه من إثيوبيا، قال أوباسانجو إنه بحلول نهاية الأسبوع "نأمل أن يكون لدينا برنامج في متناول اليد يوضح" كيف يمكنهم تحقيق وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الذي يرضي جميع الأطراف.

وتقدر الأمم المتحدة أن 400 ألف شخص في منطقة تيجراي الشمالية يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب.

وقال أوباسانجو أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا: “كل هؤلاء القادة، هنا في أديس أبابا وفي الشمال ، يتفقون بشكل فردي على أن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلًا سياسيًا من خلال الحوار”.

نافذة صغيرة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين أيضا إن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الأفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى أديس أبابا.

وعقد الاتحاد الافريقي في وقت سابق يوم الاثنين اجتماعا مغلقا لبحث الأزمة.

بدأ الصراع في نوفمبر 2020 عندما استولت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على قواعد عسكرية في تيجراي.

وردا على ذلك، أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيدا من القوات إلى المنطقة الشمالية، حيث قُتل الآلاف وفر أكثر من 2 مليون من منازلهم.

وقال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي أمدي لـ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "طريقنا إلى الحوار والحل السياسي لن يكون سهلاً".

وأضاف: "في الوقت الحالي، نركز على وقف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وإنقاذها والوصول إلى جمهورنا الذي عانى بشدة".

اشتدت الحرب في الأسابيع الأخيرة. وتهدد قوات تيجراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، بينما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في مجلس الأمن: "لقد حان الوقت لإلقاء أسلحتكم. هذه الحرب بين الرجال الغاضبين المتحاربين -بها إيذاء للنساء والأطفال - يجب أن تتوقف".

سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على السياسة الوطنية لما يقرب من ثلاثة عقود لكنها فقدت نفوذها عندما تولى أبي منصبه في عام 2018. واتهمته الجبهة الشعبية لتحرير تيجري بمركزية السلطة على حساب ولايات إثيوبيا .

وأبلغ أوباسانجو المجلس أنه التقى بأبي زعيم منطقة أوروميا الإثيوبية وسافر إلى ميكيلي يوم الأحد للقاء زعماء جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري. ويعتزم السفر إلى منطقتي أمهرة وعفر .

خطر حقيقي للغاية

وقالت ديكارلو إن الصراع وصل إلى "أبعاد كارثية"، وإن حوادث خطاب الكراهية واستهداف الجماعات العرقية “زادت بمعدل ينذر بالخطر”، وقالت لمجلس الأمن الدولي: "ما هو مؤكد هو أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية آخذ في الاتساع وهو خطر حقيقي للغاية".

دعا مجلس الأمن يوم الجمعة إلى إنهاء القتال في إثيوبيا وإجراء محادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار، حيث عبر المجلس عن قلقه العميق في بيان نادر بشأن توسع الاشتباكات العسكرية وتكثيفها.