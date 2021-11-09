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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لبحث التعاون.. مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي بوزيرة الدولة الهولندية للهجرة

السفير بدر عبدالعاطي
السفير بدر عبدالعاطي يلتقي وزيرة الهجرة الهولندية

التقى السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، امس الاثنين، بوزيرة الدولة الهولندية للهجرة انكي بروكرز كونول بحضور سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي حاتم بعد القادر، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارتها إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة.

وأثنى الجانبان على التقدم المحرز في التعاون في مجال الهجرة، وأبديا حرصهما على تفعيل برامج التعاون المنصوص عليها في إعلان النوايا الذي وقعته الوزيرة مع مساعد الوزير للشئون الأوروبية خلال زيارتها المشار إليها إلى القاهرة، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء مركز توظيف مصري-هولندي لرفع قدرات الشباب المصري وتقديم برامج تدريب فنية ومهنية لتأهيلهم لسوق العمل الأوروبية.

كما استعرض الطرفان خطة التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل تبادل زيارات الخبراء بين الجانبين للتعرف على أنظمة الهجرة وقنواتها الشرعية، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الحدود وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتوفير الأدوات اللازمة لذلك. واتفق مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة على أهمية استمرار الحوار القائم بين البلدين في مجال الهجرة على مختلف المستويات بما يحقق التوازن المطلوب بين الشقين التنموي والأمني.

وفي ختام المباحثات أشادت الوزيرة الهولندية بأهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب المصري في مجال تشجيع الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أشادت بنجاح الجهود المصرية في وقف مراكب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016.

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