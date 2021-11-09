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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية.. حصاد فعاليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي

وزير النقل اليوم
وزير النقل اليوم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، توقيع 8 مذكرات تفاهم وبرتوكولات بين قطاعات وهيئات وزارة النقل وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية والنقل البحري والموانىء الجافة،  وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكيTRANSMWA2021.


وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز ما تم خلال اليوم:

 

أولاً قطاع السكك الحديدية

1. مذكرة تفاهم لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمه لخطوط الهيئه مع فويست البين النمساوية.

 

2. مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز التدريب التقنى والمهنى بهدف تنفيذ أنشطة التدريب والتعليم الفنى لقطاع السكك الحديدية مع DB الالمانية والسويدي المصرية.

 

3. مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية للمساهمة في زيادة قدرة هيئة السكك الحديدية للنهوض بمستويات التشغيل والصيانة للشبكة الحالية وتوفير خبراء طبقا لمتطلبات الهيئة في المجالات المختلفة وفقاً لطبيعة الاعمال مع DB الالمانية والسويدي المصرية.

 

4. بروتوكول تعاون لتوريد وتركيب أنظمة حجز تذاكر وبوابات الكترونية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع ريفنجا الاسبانية.

 

ثانياً قطاع النقل البحري:

1. مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.


2. مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة صب جاف لتداول الحبوب والزيوت بميناء الدخيلة.

 

رابعا .. قطاع الموانئ الجافة

1. مذكرة  تفاهم في مجال المواني الجافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء دمياط الجاف.مع مجموعة تحالف  بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة و الاستثمار
 

2. مذكرة تفاهم لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء السادات الجاف ليكون أول ميناء متخصص فى الصب الجاف فى الشرق الأوسط، مع مجموعة تحالف  بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة والاستثمار.

السكك الحديدية النقل البحري وزارة النقل كامل الوزير ميناء دمياط معرض النقل الذكي كبرى الشركات العالمية

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