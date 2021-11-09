عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنس الوسط الفني .. نبيل الحلفاوي ينعى أحمد خليل .. شاهد

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الفنان أحمد خليل الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما. 

وقالت نبيل الحلفاوى : “لم نتواصل منذ سنوات طويلة لكنه كان في فترة الشباب ضمن شلة قهوة على بابا مساء وأحيانا لاباس صباحا”.

وأضاف نبيل الحلفاوى : “كان أحد برنسات الوسط الفني لطيف المعشر هادئ الطباع رزينا إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل وخالص العزاء لأسرته وللساحة الفنية”. 

وفاة أحمد خليل 

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه تم تأدية  صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاه الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  

كشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.

أحمد خليل أكمل التصوير

وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا ستؤدى لحذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وتابع المصدر، أن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

هتوحشنا قوي.. مها أحمد تنعي الفنان أحمد خليل.. شاهد

فيفي عبده تنعى أحمد خليل: ربنا يصبر أهله وأحبابه

من هو أحمد خليل؟ 

الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

تخرج أحمد خليل عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

سافر أحمد خليل عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي احمد خليل الفنان أحمد خليل وفاة أحمد خليل

موضوعات متعلقة

أحلى ما رأت عيناي.. أحمد خليل يروي موقفا طريفا مع ليلى علوى

ماذا قال أحمد خليل عن سهير البابلي وزوجته الألمانية قبل رحيله .. فيديو

باركوا له على الستر.. جاستن بيبر يثير الجدل بالسخرية من الحجاب

ده جاي من إنهي كباريه؟.. بدرية طلبة تسخر من فيروس هيهى

رشا سامى العدل تكشف حقيقة وفاة والدتها نادية شكرى

لقاء الخميسي تكشف تفاصيل حكاية حتة من القمر .. فيديو

فيلم ولا مسلسل.. أحمد حلمى يحير جمهوره : أنا بدأت تصوير

أحمد مجدي لـ صدى البلد: اليوجا علم.. ولا أسعى للبطولة المطلقة.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة من الخطوط الجوية السعودية للمسافرين بين دول مجلس التعاون الخليجي والرياض

مستجدات الوضع بإثيوبيا|احتجاز سائقي الأمم المتحدة وانسحاب الشرطة من العاصمة

عبد الفتاح الشعشاعي .. حفظ القرآن صغيرا.. وأول من تلاه بمكبرات الصوت في الحرمين

لتفادي أزمة جديدة.. كارتيرون يضع شرطا لضم مدرب عام لجهاز الزمالك

علي جمعة: الله يقلب الإنسان في الدنيا بين الخير والشر لأنها دار تكليف

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها تقديم الدعم المالي| تعليق الصيادلة على إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

"قطاع الأعمال": المالية وافقت على دعم يصل لـ50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

الأرصاد تحذر من موجة أمطار جديدة | تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

أمر ملكي عاجل بمنح الجنسية السعودية للكفاءات والتخصصات النادرة

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا ذوات "الثلاث عجلات".. أسعار ومواصفات « ميني فان» بديل التوك توك

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

فيديو

الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب".. القبض على طبيبة نساء وتوليد مزيفة بسوهاج

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. بعد ربع قرن لماذا خلعت سهير رمزي الحجاب؟

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ