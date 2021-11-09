برنس الوسط الفني .. نبيل الحلفاوي ينعى أحمد خليل .. شاهد

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الفنان أحمد خليل الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما.

وقالت نبيل الحلفاوى : “لم نتواصل منذ سنوات طويلة لكنه كان في فترة الشباب ضمن شلة قهوة على بابا مساء وأحيانا لاباس صباحا”.

وأضاف نبيل الحلفاوى : “كان أحد برنسات الوسط الفني لطيف المعشر هادئ الطباع رزينا إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل وخالص العزاء لأسرته وللساحة الفنية”.

وفاة أحمد خليل

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه تم تأدية صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاه الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.

كشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.

أحمد خليل أكمل التصوير

وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا ستؤدى لحذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وتابع المصدر، أن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

من هو أحمد خليل؟

الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

تخرج أحمد خليل عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

سافر أحمد خليل عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).