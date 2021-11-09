خبراء تعليم يكشفون لـ «صدى البلد» كيفية إعادة مصطلح الطالب المثالي.. ويوصون بتبني القيم والأخلاق في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات

خبير تعليم يضع روشتة تربوية لتوعية أولياء الأمور بكل ما يتعلق بالمنصات التعليمية

خبير تعليم يضع روشتة تربوية لإحياء القيم الأخلاقية بالمدارس المصرية

خبير تربوي يكشف لـ "صدى البلد" كيفية اعادة مصطلح الطالب المثالي المتميز دراسيًا وأخلاقيًا بالمدارس

شهدت مصر والعالم العربى فى الأعوام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا فى منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وانتشارًا غير مسبوق لسلوكيات وآفات وانحرافات اخترقت المجتمعات العربية وباتت تنذر بعواقب وخيمة تهدد فئات المجتمعات العربية كافة، وانطلاقا من المسئولية الوطنية والقومية والإنسانية بات من الضرورى متابعة الانحراف عن القيم المصرية الأصيلة كاحترام الكبير، والعطف على الصغير والإحسان للجار وتقدير المعلم واحترام قيمة العمل والولاء والانتماء للوطن والترابط الأسرى والتماسك المجتمعى وإعانة المحتاج وبر الوالدين والأقارب ويقظة الضمير وإعلاء المصالح العامة على المصالح الخاصة.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إننا فى حاجة ماسة لإعلاء القيم الأخلاقية، فمن دون أخلاق لن نحقق شيئاً، فيجب زيادة الاهتمام بالقيم الأخلاقية في مواجهة الثورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة وما فجرته من قضايا أخلاقية ملحة وغير مسبوقة.

دون أخلاق لن ينصلح حال التعليم المصرى

وأوضح الخبير التربوي، أن دون أخلاق لن ينصلح حال التعليم المصرى، إن العام الدراسى الحالى سيشهد تنظيم عدة فعاليات فى إطار إحياء القيم الأخلاقية بالتعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة، مطالباَ بضرورة عمل ندوات وورش عمل وأنشطة مع الطلاب، لحثهم على نبذ العنف والتعامل بأسلوب لائق فيه قدر من المسئولية واحترام الآخر.

وصرح الدكتور حسن شحاتة، بأن يجب تعليم الأطفال المسئولية منذ الصغر، وتعليمهم احترام المدرسين وزملائهم، والتحلى بالصدق والأمانة والانتماء للوطن وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية، لذلك "يجب تخصيص حصة للأخلاق، يتعلم فيها الطلاب كل حاجة، مش هتكون فى صورة مواعظ وتعليمات، وإنما فى صورة أنشطة ومسابقات تشجيعية عشان استجابتهم تكون أسرع»، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون من ضمن الفعاليات أيضاً نشر نصائح على صفحة المدرسة الرسمية على موقع «فيس بوك»، بصورة دورية، وعودة مصطلح «الطالب المثالى» لتشجيع الطلاب على التفوق دراسياً وأخلاقياً.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن دون أخلاق لن ينصلح حال التعليم المصرى، مضيفًا إن العام الدراسى الحالى سيشهد تنظيم عدة فعاليات فى إطار إحياء القيم الأخلاقية بالتعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة، مطالباَ بضرورة عمل ندوات وورش عمل وأنشطة مع الطلاب، لحثهم على نبذ العنف والتعامل بأسلوب لائق فيه قدر من المسئولية واحترام الآخر.

وتابع الخبير التربوي "يجب على الأسرة متابعة أحوال أبنائهم، فانشغالهم عن الدور المنوط بهم في تربية الأبناء نتيجة ضغوط الحياة والسعي لتحسين الأحوال المادية للأسرة، كان سببا لتراجع سلوكيات الأبناء، فمع الأهمية البالغة للعمل للحصول على المال للمعيشة، يلزم ألا يغيب عن الأسرة أن الرعاية التربوية والرقابية والتوجيهية أهم بكثير من توفير الأموال، فيجب على الأسرة ان تجتمع على مائدة الطعام، أو اجتماع أسري ولو مرة في الأسبوع، ففي هذه الجلسة الأسرية الحوارية يقفون على مشاكل أولادهم ويغرسون فيهم القيم النبيلة والأخلاق".

وأوضح: "على الإعلام دور هام فهو يلعب في تشكيل الأخلاق، حيث شهدت السينما أو التليفزيون إنحدارًا في المحتوى الفني من خلال تقديم نماذج البلطجية كنجوم، كما أنها ساهمت في انتشار الألفاظ البذيئة ونشر أنماط مجتمعية يرفضها المجتمع المصري والترويج لها".

وطالب الخبير التربوي، أن يهتم الإعلام بإنتاج برامج تزرع الأخلاق مثل عودة برامج الأطفال أبلة فضيلة، أو غيرها وعودة السينما النظيفة البعيدة عن العنف والبلطجة".

ومن جانبة لم نكن نتخيل أن نعود يوماً ما إلى الاعتماد على القنوات التعليمية كشريك أساسي في التعليم، بل أننا اليوم أصبحنا نعتمد عليها أكثر من المعلم بسبب ما نمر به وما فرضته علينا ظروف جائحة كورونا.

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن تهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا البريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم.

حيث أعدت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقميا للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل هذا المحتوى نصوصا ومقالات ورسومات وصورا ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها، بالإضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس.

وصرحت الدكتورة سامية خضر، أن للقنوات التعليمية إفادة كبيرة للطلاب وأولياء الأمور لأنها تساعد الأب والأم على فهم الدروس مع الطالب وبالتالي يسهل المذاكرة معه ، مؤكدًا أن القنوات التعليمية أثبتت نجاحها منذ القدم وليس الآن فقط ، كما أنها حل فعال للقضاء على الدروس الخصوصية وبدون أي تكاليف .

ولفت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن القنوات التعليمية ستكون مدرسة كاملة بنفس تفاعل المدرسة الفعلية ولكنها من المنزل، وهذا بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية ، مؤكدا إن القناة التعليمية التي أنشأتها الوزارة شهدت إقبالًا كثيفًا.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الأساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن التطوير ليس استبدال «الأونلاين» بالمعلم، أو تقليل عدد أيام الدراسة بالمدارس، وإنما هي إجراءات كي نستطيع الحفاظ على أبنائنا في الوقت الراهن من فيروس كورونا، وإدارة العام الدراسي بمناهجها الدراسية بشكل جيد ومفيد للطلاب.

وجدير بالذكر وفى سبيل دعم منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى فى نفوس الطلاب، اتخذت وزارة التربية والتعليم في الفترة من 2015-2017 عدة إجراءات، منها:

• إصدار لائحة الانضباط المدرسى في عام 2016 لتضع الأساليب العقابية بشكل يضع العلاقة بين المعلم والطالب فى إطارها الصحيح، ويساهم فى ترسيخ القيم والأخلاق لدى التلاميذ ويساعد على وجود بيئة تعليمية تعتمد على السلوكيات القيمية السليمة.

• تطوير كتب التربية الدينية بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة، وأساتذة الجامعات، وممثلي الرأى العام لتكون الكتب أكثر معاصرة وتشويقًا، وأكثر ارتباطًا بقضايا المجتمع.

• تضمين القيم الوطنية والمبادئ الأخلاقية فى المناهج الدراسية.

• مراجعة الكتب المدرسية والتأكيد من خلوها من أية عبارات قد يساء فهمها أو استخدامهما من قبل التيارات غير الوطنية.

• كتابة إرشادات خلقية وسلوكية على أغلفة الكتب؛ حتى يطلع عليها الطلاب بصفة دورية.

• عقد تدريب لمعلمي مادة التربية الدينية حول "إثارة دافعية الطلاب نحو تعلم التربية الدينية".

• إجراء مسابقة سنوية لحفظ القرآن الكريم، والثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية.

• التعاون مع وزارة الأوقاف فى تنفيذ القوافل الدينية داخل المدارس للتوعية بمكارم الأخلاق.

• تنفيذ خطة الأنشطة اللاصفية فى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية، عبر مجموعة من المحاضرات يقدمها أحد الموجهين المتميزين للطلاب فى مسرح المدرسة أو المكتبة عن أحد الموضوعات التالية: (بر الوالدين، رعاية المسنين، مكانة المعلم فى الإسلام، التسامح وقبول الآخر، تكريم الإسلام للمرأة، العفة والطهارة).

• إعداد حقيبة تدريبية لمعلمي التربية الدينية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية واعتمادها وإدراجها فى خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين، للارتقاء بمستوى معلم التربية الدينية.

وعلى الرغم من كل هذه الجهود وغيرها التي بذلت لترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية كمدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى، فإننا ما زلنا في حاجة ماسة إلى بذل مزيد من الجهد فى ظل المؤامرات التي تحاك داخليًا وخارجيًا ضد هذا الوطن بهدف تدميره وتفكيكه من الداخل، وعليه يمكن تعزيز دور مؤسسات المجتمع المختلفة وبصفة خاصة مؤسسات التعليم في ترسيخ قيم المواطنة لدى النشء والشباب، عبر عدة عوامل، نذكر منها:

• الاهتمام بتعليم التربية القومية والمواطنة في كل مراحل التعليم، والتركيز على موضوعات الحقوق والمسئوليات والمشاركة فــي اتخاذ القرارات القومية والقيم التي يمكن أن تترجم إلى مواقف عملية فى الحياة اليومية بما يجعل الفرد مواطنًا واعيًا في المواقف المختلفة.

• التركيز على توضيح أهمية احترام الآخر وفهم التنوع والتعدد بمعنى الثراء وسعة الرؤية.

• تمكين الشباب من خلال توفير البيئة الداعمة لمبادراتهم واستحداث فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص، وتكثيف الجهود لنشر ثقافة المشاركة والحوار معهم.

• محاصرة سلوكيات التطرف والعنف عند الشباب من خلال سياسات فعالة تدعم المواطنة الديمقراطية والعدالة ومعرفة الأسباب الحقيقية للتطرف عن طريق المختصين والاستناد إلى المؤسسات التربوية فى مواجهة المظاهر السلبية والعنف في المدارس.

• تمكين الفقراء من خلال استيعاب التلاميذ الأكثر فقرًا في مؤسسات التعليم وتوسيع فرص التعليم أمامهم بهدف تنمية الطاقات الكامنة لديهم.

• المشاركة الشعبية في عملية التنمية والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، حيث تؤدي زيادة فرص المشاركة إلى تحسين قدرة المجتمع.

• تمكين المرأة وتحسين أوضاعها، وعدم تجاهل دورها في التنمية المستدامة.