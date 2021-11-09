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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجميع 110 أكياس دم خلال حملة تبرع بمشتول السوق في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع بنك الدم بمستشفى بلبيس المركزي، قامت بتنفيذ حملة للتبرع بالدم بدار المناسبات بمشتول السوق، بمشاركة الفريق الطبي ببنك الدم ببلبيس، أسفرت جهود فريق الحملة عن جمع ١١٠ أكياس دم لصالح بنك الدم بمستشفى بلبيس، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وأن ذلك واجب إنساني علي كل مواطن، مناشدا إياهم بضرورة التبرع بالدم، لما تواجهه خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة، تحدياً في توفير كميات كافية من الدم، وضمان جودتها، ومأمونيتها في الوقت نفسه.

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وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للمتبرعين، ومديرة بنوك الدم بالمديرية، والفريق الطبي بمستشفى بلبيس، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي والمصابين بمحافظة الشرقية.

الشرقية الصحة التنسيق المركزى مناسبات حملة صحة

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