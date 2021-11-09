مي عز الدين تنعى الفنان الراحل أحمد خليل .. شاهد

نعت الفنانة مي عز الدين، الفنان أحمد خليل الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

ونشرت مي عز الدين صورة لها من خلال خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت : "الله يرحمك ياغالى ".



و توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل تمت بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.