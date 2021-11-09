خطة لتعميم العدادات الكودية بالإسكندرية بنسبة 100%.. تفاصيل

قال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الخطة القومية لتقليل الفاقد من المياه تشمل عدة محاور أهمها استخدام العدادت مسبوقة الدفع واستخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك.

وأكد أن القطع الموفرة توفر ما بين 30 و40% من استهلاك الفرد، كما أن العدادات المسبوقة الدفع تجعل المواطن متحكم فى استهلاكه وترشيده وتعد حسابا شفافا بين المواطن وشركة المياه.

وأوضح جابر لـ صدى البلد، أنه تم تركيب 120 ألف عداد كودى فى مصر، مؤكداً أنه يتم استهداف كافة المنشآت الجديدة، بينما بالنسبة للعقارات القديمة مازالت العدادت الموجودة بها ميكانيكية.

وأشار إلى أن هناك خطة فى غضون خمسة سنوات لاستبدال كافة العدادت الميكانيكية إلى عددات مسبوقة الدفع، وبعد 5 سنوات سيتم تعميم العدادت الكودية بنسبة 100% بمحافظة الإسكندرية.