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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الجابرية فى المحلة الكبرى يستغيثون: الطريق متهالك وبدون إنارة

صدى البلد

أعرب أهالي قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، عن استيائهم بسبب سوء حالة الطريق ، والذي يعد الطريق الرئيسي والوحيد الذى يربط قرى مركز المحلة بندر المحلة الكبرى ، وعدم رصفه منذ عدة سنوات، كما إن أعمدة الإنارة متهالكة ولا يوجد بها اى إنارة مما يتسبب فى العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.


ويقول المواطن شادى فؤاد محمود بلال فى رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق قرية الجابرية ، وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات”، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.


وأضاف: “على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة”، مطالبا برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن.


لا يوجد  اى إنارة على الطريق


وأشار : كما نعاني أشد المعاناة من تهالك أعمدة الإنارة بالطريق ولا يوجد بها اى إنارة تذكر على الطريق وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن .

 

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق و انارته والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

 

للتوصل مع القارئ من خلال رقم
01004707098
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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