أخبار السيارات| تعرف على تاريخ صناعة المركبات الصينية.. سعر bmw x6 2021.. مزاد سيارات خاصة جديد في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
تعرف على تاريخ صناعة السيارات الصينية .. نوستاليجيا
تعتبر صناعة السيارات في الصين هي الأكبر على مستوى العالم، والتي تم قياسها بإنتاج وحدة السيارات عام 2008 ، ومنذ عام 2009 ، تجاوز الإنتاج السنوي للسيارات في الصين مثيله في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة واليابان مجتمعتين.
أسعار ومواصفات هوندا أوديسي جي موديل 2021 في الإمارات
تعد السيارة هوندا أوديسي جي موديل 2021 أحد أشهر السيارات العائلية في سوق الأمارات ، و الاكثر شهرة وانتشاراً في الأسواق العالمية والعربية وذلك لما تقدمه من قيمة مقابل السعر.
قبل تدشينها .. مازدا تشوق بفيديو جديد لـ CX-50
أعلنت شركة مزدا منذ فترة عن استعدادها لتدشين CX-50 الاس يو في الجديدة ، لتصبح أحدث المنضمين إلى الشركة اليابانية العالمية، ومؤخرا نشرت فيديو تشويقى وصور لها.
سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021.. صور
تنضم سيارات العلامة التجارية الالمانية بى ام دبليو bmw ، ضمن فئة السيارات الفاخرة التى تتواجد داخل السوق المصري ، بجانب اهتمام الكثير من فئات الشعب المصرى بها .
25 نوفمبر.. مزاد سيارات خاصة جديد فى مصر .. تفاصيل
تعتبر المزادات الخاصة بالسيارات من أهم فئات المزادات حاليا على مستوى الجمهورية ، لما تقدمه من منتج يتابعه الكثير والملايين من الشعب المصرى .