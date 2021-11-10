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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل تدشينها .. مازدا تشوق بفيديو جديد لـ CX-50

مازدا
مازدا

أعلنت شركة مزدا منذ فترة عن استعدادها لتدشين CX-50 الاس يو في الجديدة ، لتصبح أحدث المنضمين إلى الشركة اليابانية العالمية، ومؤخرا نشرت فيديو تشويقى وصور لها.

ويظهر الفيديو التشويقي الجديد للسيارة CX-50 الاس يو في والذى تبلغ مدته 15 ثانية ، وهي تسير عبر غابة مطيرة رطبة ويعرضها وهي تتحرك عبر صف من الأشجار .

ويأتي نهاية الإعلان التشويقي للسيارة CX-50 الاس يو في ، بعبارة "هناك دائماً تضاريس جديدة" ، كما توقع الخبراء أن يتم إنتاج CX-50 في مصنع المشروع مشترك بينها وبين تويوتا في هانتسفيل بولاية ألاباما الأمريكية .

كما أضاف عدد من الخبراء ان السيارة CX-50 الاس يو في ، تم تصميمها خصيصاً لأمريكا الشمالية، حيث تم نشر الفيديو التشويقي من مازدا كندا ومازدا أمريكا على تويتر.

ومؤخرا أكدت شركة مازدا أن موعد الكشف عن السيارة هو 15 نوفمبر 2021، في حين تخطط مازدا لأن تتبعها بعدد كبير من سيارات الاس يو في الجديدة الأخرى لتعزيز تنافسيتها في هذا القطاع المتنامي.

والجدير بالذكر ان مازدا حالياً تعمل على تطويل CX-60 ذات صفين، وCX-80 ذات ثلاثة صفوف، والتي تم تصميمها للسوق الأوروبي والياباني، كما يتم تطوير طرازي CX-70 بصفين وCX-90 بثلاثة صفوف للسوق الأمريكي، وستكون أكبر قليلاً من CX-60 وCX-80.

يُذكر أن مازدا أعلنت عن اس يو في جديدة ستحمل اسم CX-50 لأول مرة في إعلان صدر في أكتوبر، وأكدت أن الاس يو في ستشكل جزءً من مجموعة المنتجات الصغيرة للعلامة التجارية، وستشارك منصتها مع مازدا 3 وCX-30.

الأمريكي مشروع الاس يو في CX-50 مزدا الاعلان التشويقى mazda فيديو تشويقي ولاية ألاباما الأمريكية ولاية ألاباما CX-5 15 نوفمبر

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