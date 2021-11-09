حماية المستهلك يحذر المواطنين من "الأوفر برايس": بترموا فلوسكم في الأرض

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك نقصا في المعروض من السيارات، موضحًا أنه طبقا لنظرية العرض والطلب، فإن هناك تناسبا عكسيا بين سعر السلعة والعرض.

وأضاف حسام الدين خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن ظاهرة الأوفر برايس عالمية بنسبة 100%، لأن مجموعة قليلة من المصانع استثماراتها تقدر بعشرات المليارات تنتج أشباه الموصلات التي أدت إلى نقص المعروض، ونتيجة لهذا النقص حدث الاستغلال من قبل بعض كبار التجار.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "مثلا، بعض هؤلاء التجار يحصلون على السيارة بـ290 ألف جنيه، ثم يبيعونها بـ320 ألف جنيه، ومن يشترونها يرفعون سعرها بنحو 5 آلاف جنيه وأكثر وتتكرر هذه العملية حتى تقدر الأسعار بمبالغ مادية كبيرة".

وأشار إلى أن الجهاز قرر إلزام التجار بإعلان سعر السيارة والسعر الذي يرغبون في بيع السيارة به، موضحًا: "نحن من نرصد ممارسات الجشع، ولدينا آلياتنا، واتخذنا إجراءاتنا، وقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة".

ووجه أيمن حسام الدين، رسالة إلى المستهلكين، قائلًا: "اللي بيدفع أوفر برايس بيرميها في الأرض، فلو اشترى سيارة وحاول يبيعها محدش هياخدها بالسعر ده، ولو فيه عيب صناعة سيسترد الثمن الأصلي للسيارة وليس الأوفر برايس، وكذا الأمر بالنسبة للتأمين".