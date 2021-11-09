المواصلات العامة فاضية.. حماية المستهلك: 4.3 مليون سيارة في مصر.. فيديو

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصر بها 4.3 مليون سيارة تتحرك، مضيفا:" سوق السيارات في مصر كبير ".

وأضاف أيمن حسام الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المواصلات العامة فاضية في مصر بسبب امتلاك الكثير من المصريين لـ سيارات خاصة".

وتابع أيمن حسام الدين :" في مصر لا توجد ثقافة ركوب المواصلات العامة و الكثيرين يلجأون إلى شراء سيارات ملاكي خاصة ".

وأكمل أيمن حسام الدين:" علنيا زيادة وعي المواطنين بركوب المواصلات العامة والاقتصاد في شراء السيارات من أجل التخفيف من التكدسات المرورية في مختلف الطرق والمحاور ".