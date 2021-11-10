محمد شبانة يكشف الموقف بشأن تحويل اتحاد الكرة إلى النيابة

كشف الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc"، موقف اتحاد الكرة المصري من الرد على مخالفته والتي منحته لجنة الشباب والرياضة مهلة أسبوعين للرد على جميع المخالفات .



وقال شبانه في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس " : تواصلنا مع المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، حسين حلمي ، بشأن مخالفات اتحاد الكرة الأخيرة ، وهل يجهز اتحاد الكرة ردا بشأنها قبل انتهاء المدة المحددة لهم من قبل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والمتبقي منها أسبوعا واحدا فقط؟، أم سيتم تجاهل الامر .



وأضاف: فجَّر حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد، مفاجأة غير متوقعة، وهي أنه ليس لديه أي علم بخصوص هذا الملف، أو بخصوص المهلة المحددة للاتحاد من قبل لجنة وزارة الشباب والرياضة بالبرلمان، لكي يجهز الرد على تلك المخالفات، قبل أن يتم تحويلها للنيابة العامة.