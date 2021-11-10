عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني | صور

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني

أقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، مأدبة عشاء، على شرف نايف حميدي الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بأحد فنادق القاهرة الموجودة علي ضفاف نهر النيل الساحر، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ويوسف الشمالي وزير الصناعة الأردني، والوفد الأردني المرافق لهما في الزيارة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك على هامش التوقيع الذي تم أمس للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال مأدبة العشاء، رحّب الدكتور خالد العناني بالحضور وبالوزيرين الأردنيين في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً على عمق العلاقات والصداقة الطيبة التي تربط بين مصر والأردن على المستويين الشعبي والرسمي.

وتبادل الوزراء أطراف الحديث حيث تمت مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، واتفقا على المُضي قدماً نحو تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك إدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية وسبل التفاهم المتبادل، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتطرق الحديث لمناقشة بعض المحاور والمجالات المختلفة التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الذى تم توقيعه منها مجالات التنشيط والترويج، والتدريب السياحي، وكذلك السياحة المستدامة، إلى جانب التشريعات والأنظمة السياحية.

وشارك في الحضور من الجانب المصري غادة شلبي  نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وحضر من الجانب الأردني الدكتور عبد الرزاق عربيات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، والسيد نايف البخيت مدير مكتب وزير السياحة الأردني، والسيد حسام المحارمة السكرتير الثاني، والأستاذة أسماء بشماف من السفارة الأردنية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من رئيسي وزراء مصر والأردن شهدوا صباح أمس مراسم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذا اتفاق توأمة بين مدينة "الأقصر" بجمهورية مصر العربية، ومدينة "البترا" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد وقع البرنامج التنفيذي واتفاق التوأمة بين مدينتي الأقصر والبترا كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ونايف حميدي الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية.

مصر وزير السياحة الأردن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة العلاقات وزيرة التجارة والصناعة وزارة السياحة الصناعة المصرية وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والآثار جمهورية مصر العربية وزيرة التجارة التنمية الاقتصادية التجارة والصناعة العناني وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار المملكة الأردنية الهاشمية خالد العناني وزير السياحة خالد العناني وزير السياحة والاثار وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية

موضوعات متعلقة

تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

وزير السياحة يعقد اجتماعا مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم الترويجي لـ سانت كاترين

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تتفقد عدد من الفنادق بالأقصر

العناني: إجراءات قانونية فورية ضد الفنادق المخالفة بالموسم السياحي الشتوي

متحف الحضارة ينظم ورشة عمل حيّة عن الفن التقليديّ لتطريز الأزياء البدوية

ضبط 13 مخطوطا أثريا من القرن الـ 17 بمطار القاهرة .. صور

سفراء دول أمريكا اللاتينية: المتحف القومي للحضارة منارة ثقافية حضارية

استعدادا لاحتفالية الاقصر .. وزارة السياحة تطلق فيديو ترويجيا

ترشيحاتنا

بـ 7 تصريحات .. وزير التربية والتعليم يسيطر على السوشيال ميديا

الحاقدون سيكرهون| أبرز تعليقات المذيع جو خولي بعد إعلان مثليته الجنسية

بسبب الشبورة.. المرور تغلق محور 30 يونيو

غلق طريق الإسماعيلية الصحراوي أمام حركة السيارات لانعدام الرؤية

مصر والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين

عناق حار بين وزير خارجية الإمارات والرئيس السوري بشار الأسد.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت إنهاء حياتها بعد 3 أيام من الزواج

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

كنت أريد أن احتضنك.. درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ