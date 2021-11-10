السعودية تعلن القبض على وافد أحرق 100 خلية نحل | فيديو

أعلنت شرطة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين، وذلك بإحراقه 100 خلية نحل، نتيجة خلاف بينهما.

شرطة منطقة جازان : القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لأحد المواطنين نتيجة خلاف بينهما pic.twitter.com/otEbroaf1K — الأمن العام (@security_gov) November 9, 2021

وأكد متحدث شرطة جازان السعودية، إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة بالمملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يبين إقدام وافد يمني على حرق 100 خلية نحل، نتيجة خلاف مع مواطن سعودي في جازان.