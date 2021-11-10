إزالة 58 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة تابعة للري وحماية النيل

ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إزالة 58 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة تابعة للري وحماية النيل بمركز الفتح ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تسعى للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى دون تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب فضلا عن إزالة كافة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.



وأوضح محافظ أسيوط انه جاري استكمال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ 18 لإزالة التعديات والتي تستمر حتى 26 نوفمبر حيث تمكنت حملة مكبرة بمركز الفتح من تنفيذ 58 قرار إزالة لحالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري وحماية النيل وخطوط التنظيم بمساحة 6718 متر مربع مباني وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والزراعة والري وحماية النيل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة الفتح.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 106 إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومجاري مائية وحماية نيل وطرق وتنظيم بإجمالي مساحة 8099 متر مربع مباني و7 قيراط و19 سهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشيراً إلى متابعته الدورية والمستمرة لهذا الملف الهام وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والقرى بالنزول وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ورفع تقرير يومي حول النتائج التي يتم تحقيقها.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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