عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18

إزالة 58 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة تابعة للري وحماية النيل

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إزالة 58 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة تابعة للري وحماية النيل بمركز الفتح ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تسعى للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى دون تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب فضلا عن إزالة كافة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات حملة "بالوعي نتغير للأفضل" بمركز شباب أبوتيج

هاجمت عدة منازل .. زراعة أسيوط تكافح النمل الأبيض بمركز الغنايم


وأوضح محافظ أسيوط انه جاري استكمال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ 18 لإزالة التعديات والتي تستمر حتى 26 نوفمبر حيث تمكنت حملة مكبرة بمركز الفتح من تنفيذ 58 قرار إزالة لحالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري وحماية النيل وخطوط التنظيم بمساحة 6718 متر مربع مباني وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والزراعة والري وحماية النيل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة الفتح. 


وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 106 إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومجاري مائية وحماية نيل وطرق وتنظيم بإجمالي مساحة 8099 متر مربع مباني و7 قيراط و19 سهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشيراً إلى متابعته الدورية والمستمرة لهذا الملف الهام وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والقرى بالنزول وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ورفع تقرير يومي حول النتائج التي يتم تحقيقها.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

IMG-20211110-WA0018
IMG-20211110-WA0018
IMG-20211110-WA0017
IMG-20211110-WA0017
IMG-20211110-WA0012
IMG-20211110-WA0012
IMG-20211110-WA0019
IMG-20211110-WA0019
IMG-20211110-WA0014
IMG-20211110-WA0014
IMG-20211110-WA0013
IMG-20211110-WA0013
IMG-20211110-WA0016
IMG-20211110-WA0016
محافظ أسيوط عصام سعد إزالة تعديات أسيوط الموجه 18 أملاك الدولة بأسيوط

موضوعات متعلقة

لجذب استثمارات جديدة.. محافظ أسيوط يستقبل رئيس هيئة التنمية الصناعية

نواب أسيوط يطالبون بتخصيص 28 فدانا بمركز الغنايم للمنفعة العامة

ترشيحاتنا

الموافق والمخالف بها انتفع.. هيئات الإفتاء تستعرض كتاب "فتاوى الإمام النووي"

خبير كروي : الإسماعيلي يحتاج إلى الدعم والصبر ليعود لمكانه الطبيعي

البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

الطريق للمونديال .. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل السفر لمواجهة أنجولا

تعزيز نظم الغذاء المستدام..وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي التعاون الزراعي

حريق ضخم وإطلاق نار علي شاحنة.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

بالقانون .. فسخ عقد البيع وسحب العقار فى هذه الحالات | تفاصيل

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ