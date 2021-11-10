وزير الأوقاف يلتقي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية بالإمارات

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد بن مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الفكرية والدعوية؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين، سواء في مجال الدعوة أم في مجال الوقف وخدمة المجتمع.

وقد أكد الجانبان خلال اللقاء مواصلة أوجه التعاون والتنسيق في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية، وفي تبادل الخبرات لتعظيم عوائد الوقف وخدمة المجتمع.

من ناحية أخرى، كرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها العلمي الأول المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأهدته درعا خاصة، مدون عليه نصوص من وثيقة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك تقديرًا لدوره في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهته الشجاعة للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة بالحجة والبرهان.

جاء ذلك على هامش مؤتمر تجديد الخطاب، والذي تنظمه جامعة محمد بن زايد آل نهيان ، على مدار يومين، والذي انطلق أمس.