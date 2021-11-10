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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أشادت برفع سعر توريد القمح.. زراعة البرلمان تطالب بإعادة النظر في أسعار قصب وبنجر السكر

القمح
القمح

ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان الحكومة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم التوريد 2021/2022 ليكون ب 820 جنيه، مشيرا إلى أنه يحقق زيادة في سعر الأردب بنحو 100  جنيه عن العام الماضى.

 

ووصف القرار بأنه خطوة جيدة تأتى تلبية لمطالبات لجنة الزراعة بالبرلمان بإعادة النظر في أسعار توريد القمح وعدد من المحاصيل الأخرى مثل قصب السكر وبنجر السكر بالتزامن مع إرتفاع الأسعار العالمية لهم.

 

وقال الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانين، اليوم "الأربعاء"، ان قرار زيادة سعر توريد أردب القمح، من شأنه مساندة الفلاح المصرى في مواجهة الأعباء وارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة.

 

وأشار إلى أن الفلاح البسيط يعانى أشد المعاناه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، مضيفا: “للأسف يمثل الفلاح البسيط الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج الزراعى، وهو ما يتطلب الحفاظ عليه وحمايته ليحقق هامش ربح عادل يستطيع من خلاله الحياه بكرامة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

 

وطالب رئيس لجنة الزراعة، الحكومة، بسرعة إعادة النظر في أسعار توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، ولاسيما مع ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، وكذلك لحماية المزارعين الذين يتكبدون خسائر حاليا، بسبب تدنى سعر التوريد.

 

وشدد على أن مثل تلك المحاصيل تمثل أهمية كبيرة لابد من الحفاظ عليها وتشجيع المزارعين على زراعتها في محاولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي منها وعدم الحاجة إلى الإستيراد بالعملة الصعبة.

 

ولفت النائب هشام الحصرى، إلى أن لجنة الزراعة تتبنى جميع القضايا والملفات التي تهم الفلاح البسيط، وقطاع الزراعة، تماشيا مع الخطوات التي تقوم بها القيادة السياسية نحو النهوض بذلك القطاع، منوها إلى أن اللجنة نجحت خلال الفترة الماضية في حل أزمة غرامات الأرز ومديونيات الفلاحين لدى البنك الزراعى وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الحكومة من خلال الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

الحكومة أردب القمح المحلى لجنة الزراعة بالبرلمان قصب السكر بنجر السكر

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