عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يسلم أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الهمم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء التسليم

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 15 جهاز "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية، في إطار "المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع"، بالتعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و ضياء أنور المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، وممدوح حلمي مدير مشروعات الجمعية.

 أكد محافظ الفيوم، على حرص المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الهمم، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي في إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة، ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة الى دور الجمعيات الخيرية ومشاركتهم فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، الى تساؤلات الطلاب واحتياجاتهم، موجهًا بإعادة منحة المحافظة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، لمساعدتهم على أعباء الحياة، ومواصلة مشوارهم التعليمي، فضلاً عن مراجعة أنشطة مدرسة النور للمكفوفين بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم لخدمة الطلبة، ووجه المحافظ مسئولي جمعية الأورمان بتوفيرعدد 2 لاب توب إضافية لطلبة من ذوي الإعاقة البصرية، وطابعات وتسليمهم خلال الإسبوع القادم.

الجدير بالذكر، أنه تم تسليم عدد 15 جهازلاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للطلاب المكفوفين، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

 

محافظ الفيوم يناقش احتياجات المستشفى العام وآليات تعظيم الموارد الذاتية

 

 

0d692768-d771-47b3-b068-2497ebb7dd47
0d692768-d771-47b3-b068-2497ebb7dd47
8f0528a5-7b17-4904-875d-95cb0ac3a772
8f0528a5-7b17-4904-875d-95cb0ac3a772
55e1a138-d574-42f6-8452-bb745d0bb308
55e1a138-d574-42f6-8452-bb745d0bb308
67bdbf2a-3544-4a11-966f-b640901a236d
67bdbf2a-3544-4a11-966f-b640901a236d
80b97744-a6a1-4e68-8a62-69fb7bd1bb41
80b97744-a6a1-4e68-8a62-69fb7bd1bb41
3408b6a3-d70d-4b8c-aa9b-9400cb91f1f1
3408b6a3-d70d-4b8c-aa9b-9400cb91f1f1
6476c8fc-1785-4701-bd5b-56a54017fbed
6476c8fc-1785-4701-bd5b-56a54017fbed
08520345-dd9b-4bc0-b488-f2c8c6a25776
08520345-dd9b-4bc0-b488-f2c8c6a25776
88082618-503d-4834-b347-1e95835a4388
88082618-503d-4834-b347-1e95835a4388
محافظ الفيوم اجهزه لاب توب الجامعة ذوى الهمم

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل رئيسة التنزانيا|صداقة تاريخية بين البلدين ودعم في قضايا المياه والإرهاب

ينتج 30 طن يوميا..تفاصيل إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة|فيديو

عميدة دراسات الأزهر بالإسكندرية تكشف تفاصيل إنشاء مركز الإمام البخاري

السفارة الأمريكية بمصر تكشف تفاصيل الحوار الإستراتيجي بين القاهرة وواشنطن

384 ألف يورو.. كيميتش يخسر راتبه في بايرن ميونخ لرفضه لقاح كورونا

رفع صناديق التبرعات من مسجدي أسد بن الفرات وأنس بن مالك بالجيزة..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

رد فعل رمضان صبحي بعد استبعاده من منتخب مصر.. مدرب بيراميدز يوضح

ارحمونا حرام عليكم.. أول تعليق من منة عرفة بعد عودتها لزوجها

«نطيت من العربية».. التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق ميكروباص بفتاة

لأول مرة| القوات المسلحة تعلن عن عقد "منتدى مصر للقوات الجوية".. تفاصيل

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

فيديو

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

نائب تكساس يحدد شروط الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟ فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ