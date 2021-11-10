محافظ الفيوم يسلم أجهزة "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الهمم

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 15 جهاز "لاب توب" لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية، في إطار "المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع"، بالتعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و ضياء أنور المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، وممدوح حلمي مدير مشروعات الجمعية.



أكد محافظ الفيوم، على حرص المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الهمم، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي في إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة، ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة الى دور الجمعيات الخيرية ومشاركتهم فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، الى تساؤلات الطلاب واحتياجاتهم، موجهًا بإعادة منحة المحافظة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، لمساعدتهم على أعباء الحياة، ومواصلة مشوارهم التعليمي، فضلاً عن مراجعة أنشطة مدرسة النور للمكفوفين بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم لخدمة الطلبة، ووجه المحافظ مسئولي جمعية الأورمان بتوفيرعدد 2 لاب توب إضافية لطلبة من ذوي الإعاقة البصرية، وطابعات وتسليمهم خلال الإسبوع القادم.

الجدير بالذكر، أنه تم تسليم عدد 15 جهازلاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للطلاب المكفوفين، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.

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