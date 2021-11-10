إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بـ شبرا الخيمة

أصيب 5 أشخاص إثر حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة وأماكن ركن السيارات بالشارع محل سكنهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة المرجوشى دائرة القسم، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين دوث حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "م إ م" 63 سنة بالمعاش مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس ونجله "و م إ" 43 سنة صاحب ورشة ألوميتال مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس وزوجة الأول "س م ع" ربة منزل مصابة بجرح بمعصم اليد اليمنى وطرف ثان "أ ن ح" 25 سنة صاحب مخزن كرتون مصاب بخدوش بالوجه وشقيقه "ب ن ح"، 21 سنة، مصاب بخدوش بالوجه.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة وأماكن ركن السيارات بالشارع محل سكنهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر وإحداث ما بهم من إصابات، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام ووردت التقارير الطبية تفيد ذات الإصابات وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.