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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيدة انتصار السيسي : سعدت اليوم بوجودي بين أهلي في قرية شما بالمنوفية

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها خلال تواجدها في قرية شما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانياً، حيث سعدت جداً بحفاوة وكرم الاستقبال وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة أشكركم جميعاً على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعاً لأجله".

واستقبل أهالي قرية «شمّا» التابعة لمركز «أشمون» بمحافظة المنوفية، السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال زيارتها الأولى لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالي التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.

قرينة الرئيس تتابع قافلة «حياة كريمة» الطبية

وعقدت قرينة رئيس الجمهورية، اجتماعًا مع متطوعات «حياة كريمة»، كما تفقدت قرية «شمّا»، والتقت عدد من الأهالي، كما تابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعبّر أهالي «شمّا» عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكّدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لمبادرة «حياة كريمة».

في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" ، قامت السيدة الأولي اليوم بزيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية.

واستمعت السيدة الأولي لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة اللي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة، بالإضافة الي ذلك قامت بتفقد معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية.

بعدها قامت السيدة الأولي  بتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة الي مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.

كما تفقدت  السيدة الأولي مدرسة شما المختلطة وقامت بتوزيع الهدايا علي الأطفال المتواجدين واستمعت الي شرح من القائمين عليها.

واختتمت السيدة الأولي الجولة بتلبية دعوة إحدى السيدات لزيارة منزلها بالقرية.

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