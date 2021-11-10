النشرة الدينية|أفضل الأعمال للميت.. وحُكم أخذ «الولي» من مال اليتيم نظير رعايته

كيف أضع يدى فى الصلاة هل على مستوى الصدر أم عند السرة.. حكم أكل الثمار المزروعة فى المسجد لكونها موقوفة .. الإفتاء تجيب

نشر القسم الديني خلال الساحات الماضية عددا من الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث والفتاوى المطروحة على الساحة بعض أهمها وأبرزها فيما يلي:

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم شدد في أمر مال اليتيم، لأنه ضعيف، وأوصى به لأنه فقد السند والراعي الذي هو أشفق الناس عليه، وهو الوالد.

وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للولي الأكل من مال اليتيم؟» أن القرآن الكريم ذكر أكل مال اليتيم مع المحرمات الشديدة، التي نهي عن الاقتراب منها: «الزنا، الفواحش، ومال اليتيم»، بما يبين أنه على الإنسان أن يفكر ألف مرة قبل أن يقترب من مال اليتيم، حتى أن الصالحين يقولون اتق من لا ناصر له إلا الله.

وأضاف أن القرآن أجاز الأكل بالمعروف للولي الفقير ودون إسراف، والأفضل للغني أن يستعفف ويمسك، منوهًا بأنه بالنسبة لأحصول الولي أجر عن رعايته لليتيم، فالأصل أنه يعمل في مال اليتيم بدون أجر يراعييه متبرعًا تطوعًا لله، ولا يلجأ للأكل بالمعروف إلا إذا ضاق عليه الأمر.

وتابع: وقال العلماء أنه في حال أكل معه لفقره، فهل يضمن أي يرد مقدار ما أخذ عندما يتيسر له، انقسم العلماء إلى قولين، أحدهما لا يضمن ولا يرد ما أكل، والثاني أنه لا يرده لأن القرآن ما جاء بالضمان، مشيرًا إلى أن الولي ناظر إلى ثواب الله فالبركة تأتي برعاية اليتيم، كما قال تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» الآية 6 من سورة النساء.



كيف أضع يدى فى الصلاة هل على مستوى الصدر أم عند السرة

كيف اضع يدى فى الصلاة هل على مستوى الصدر أم عند السرة .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن وضع اليد على الصدر أو عند السرة او إرسال اليد "الاسبال " جميعها هيئات جائزة انما ما يجب الاهتمام به هو فعل ما يشعر به المصلى بالخشوع والخضوع والتزلل الى الله

قال الدكتور سعد ربيع، العالم الأزهري، إن القبض في الصلاة يعني أن يضع المصلى كف اليد اليمنى على اليد اليسرى وتكون تحت السُرة، وذلك بعد تكبيرة الإحرام وعند البدء في دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة.

وأضاف «ربيع» خلال درس فقهي بالجامع الأزهر، أن وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هو المشهور في المذهب الحنفي، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال: «مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ» – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما، وذهب بعضُ العلماء: إلى أن المصلي يضعها فوق السُّرة، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك، ذهب آخرون مِن أهل العِلم: إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رفع اليدين في الصلاة يكون في مواضع، أولها أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة.

وأضاف في فيديو له، ردا على سؤال "ما هي وضعية اليدين عند الصلاة؟ أن المصلي يرفع يديه كذلك عند الركوع وعند الإعتدال من الركوع، وبعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.



وأشار إلى أن وضعية اليدين تكون بوضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى بحيث يكون السبابة والوسطى في اليد اليمنى على العظمة الموجودة في اليد اليسرى.

وذكر أن كل هذا لا يعتبر إلا هيئة في الصلاة فلو فعلها المصلي يكون أمرا طيبا وإذا لم يفعلها فلا تؤثر على صحة الصلاة ولا حتى تحتاج إلى سجود سهو.

أفضل الأعمال للميت بعد موته .. يبحث كثير من الناس عن أحكام وأعمال من شأنها أن تصل إلى المتوفى في قبرهم لتخفف عنهم وتنجيهم يوم القيامة، ومن ذلك ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: ما هي أفضل الأعمال للميت بعد موته؟

أفضل الأعمال للميت بعد موته



قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم.. فالمفتى به وما عليه جمهور الفقهاء أن كل الأعمال تصل إلى المتوفى، فكل ما يمكن القيام به نهب ثوابه إلا الصلاة".

وتابع: يمكن هبة الثواب لجميع الأعمال إلى الأحياء والأموات فكلها جائزة فباب هبة الثواب واسع، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، مبيناً أن الذى يشمله الحديث أن تلك الأبواب الثلاث يمكن أن يستفيد منها المتوفى، فكلما تجدد العمل الصالح انتفع به والمقصود بالولد الصالح لا يشترط فيه أن يكون الولد المباشر.

أفضل الأعمال للميت بعد موته

وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أمورًا ينتفع بها الإنسان بعد موته، منها الصدقة الجارية، والدعاء له، والحج أو العمرة ووهب ثوابها له.

واستشهد «ممدوح» خلال إجابته عن سؤال: « ما أفضل الأعمال للميت بعد موته ؟» بقول الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم (1631).

وأشار إلى أن الميت ينتفع بأعمال البر الصادرة عن غيره إذا وهب فاعلها الثواب له، وأولًا: منها الدعاء والاستغفار له، وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» (سورة الحشر: 10)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».

وتابع إن أفضل الأعمال للميت بعد موته: ثانيًا إخراج الصدقة عن الميت تنفعه ويصل ثوابها إليه بإجماع المسلمين، لما روى مسلم (1630) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»، وروى مسلم أيضًا (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (أي: ماتت فجأة)، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ».

واستطرد أن أفضل الأعمال للميت بعد موته : ثالثًا: والصوم عن الميت ينفعه ويصل ثوابه إليه، لما روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

وأكمل أن أفضل الأعمال للميت بعد موته: رابعًا الحج عن الميت ويصل ثوابه إليه لما رواه البخاري عن ابن عباس: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ»

واختتم أمين الفتوى: خامسًا قراءة القرآن وجعل ثواب القراءة للميت جائز شرعًا، ويصل الثواب للميت وينتفع به.

حكم أكل الثمار المزروعة فى المسجد لكونها موقوفة .. الإفتاء تجيب

حكم أكل الثمار المزروعة فى المسجد لكونها موقوفة .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن لا مانع شرعًا مادامت متاحة فهى موقوفة لمن يأكل منها فمادامت غير موقوفة على جهة معينة .



زكاة الزورع والثمار ..قال عنها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنها تجب في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق.

وأوضح «جمعة» في فتوى له حول زكاة الزورع والثمار، أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».

وأشار إلى أن زكاة الزروع والثمار يختلف فيها قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي، فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر.

وأضاف: إن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر، ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

