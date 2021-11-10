اتصال مفاجئ| نهال طايل تواجه الأم المستغيثة لرؤية أولادها بأبنائها على الهواء

أجرت الإعلامية نهال طايل اتصالا هاتفيا على الهواء أثناء تقديمها حلقة خاصة من برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2» بالأم التي استغاثت بها لرؤية أبنائها، ولعمل مواجهة بينها وبين ابنتها.

وقالت الأم لابنتها خلال برنامج «تفاصيل» عبر فضائية «صدى البلد2»، تقديم الإعلامية نهال طايل،: «انتي وحشتيني يا سما» لترد عليها الابنة: «انتى مش واحشانا ولو انتى واحشانا كنتى اتمسكتى بينا».

وأضافت الابنة «انتى مش فاكرة لما رميتني على الدائري واتبليلتى ان هناك بلطجية جم ضربوكى وعندي التسجيل والفيديو اللى بيثبت الكلام ده، ابويا مخدناش بالعافية وانتى اللى رميتينا وقولتى ان كتب كتابك بعد بكرة وانه ييجى ياخدنا».



وأكدت الإعلامية نهال طايل للأم، أن الوالد مش ممانع انك تشوفي ولادك والموضوع بسيط كلمى باباهم انه يجبلك ولادك ومتخسريش ولادك ولا ينفع هما يخسروكي، لترد عليها الأم انا مش عارفة احمى نفسي منه واتجوزت 22 يوم رسمى وطليقي ضرب جوزى واتطلقت بسبب كدة".